Сніг у Київській області. Фото: скриншот

Сьогодні ввечері, 12 листопада, у Київській області пішов перший сніг. Його помітили в Ірпені.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Перший сніг в Ірпені

За словами місцевих, що поки це мокрий сніг. Він швидко тане.

За словами синоптиків, вночі буде максимум 1°С, удень до 9° тепла.

Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6°С.

Також ми писали, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати найближчими днями.