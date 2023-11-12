У Київській області пішов перший сніг
12 листопада 2023 22:57
Сніг у Київській області. Фото: скриншот
Сьогодні ввечері, 12 листопада, у Київській області пішов перший сніг. Його помітили в Ірпені.
Відео поширилося у Telegram-каналах.
Читайте також:
Перший сніг в Ірпені
За словами місцевих, що поки це мокрий сніг. Він швидко тане.
За словами синоптиків, вночі буде максимум 1°С, удень до 9° тепла.
Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6°С.
Також ми писали, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати найближчими днями.
Читайте Новини.LIVE!