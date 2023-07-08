В Киевской области избили военную, которая сделала замечания из-за российской музыки

Военный парамедик Альбина Литвин. Фото: скриншот из видео

В поселке Новоселки Фастовского района Киевской области избили военного парамедика Альбину Литвин, которая сделала замечание из-за российской музыки. Инцидент произошел в понедельник, 3 июля.

Об этом Альбина Литвин рассказала изданию "Наш Киев".

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Избиение военной

Литвин сообщила, что вместе со своей подругой приехала в местный магазин, где компания мужчин распивала алкогольные напитки. Возле них стоял автомобиль, из которого звучала российская музыка. Военная сделала замечания мужчинам. После этого владелец авто начал обижать девушку нецензурными словами.

Парамедик заявила мужчине, что сообщит об этом инциденте в полицию. Владелец автомобиля подошел к девушке и начал бить ее кулаками по голове и лицу.

"От полученных ударов я упала на асфальт и частично потеряла сознание. Когда пришла в себя, то обнаружила, что у меня разбиты с левой стороны губы и шла кровь. Неизвестного мужчину держал его знакомый, чтобы он больше не наносил мне удары", — рассказала Альбина.

Военная попросила подругу вызвать правоохранителей. После этого мужчина уехал в неизвестном направлении.

Литвин написала заявление в полицию. У нее сняли побои и зафиксировали травмы от избиения. Правоохранители установили личность мужчины и допросили его. После экспертизы дело направят в суд.

Напомним, работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, избившему военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.

Также мы писали, что полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовится подозрение.