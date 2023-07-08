Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области избили военную, которая сделала замечания из-за российской музыки arrow

В Киевской области избили военную, которая сделала замечания из-за российской музыки

8 июля 2023 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области избили военную, которая сделала замечания из-за российской музыки
Военный парамедик Альбина Литвин. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В поселке Новоселки Фастовского района Киевской области избили военного парамедика Альбину Литвин, которая сделала замечание из-за российской музыки. Инцидент произошел в понедельник, 3 июля.

Об этом Альбина Литвин рассказала изданию "Наш Киев".

Читайте также:

Избиение военной

Литвин сообщила, что вместе со своей подругой приехала в местный магазин, где компания мужчин распивала алкогольные напитки. Возле них стоял автомобиль, из которого звучала российская музыка. Военная сделала замечания мужчинам. После этого владелец авто начал обижать девушку нецензурными словами.

Парамедик заявила мужчине, что сообщит об этом инциденте в полицию. Владелец автомобиля подошел к девушке и начал бить ее кулаками по голове и лицу.

"От полученных ударов я упала на асфальт и частично потеряла сознание. Когда пришла в себя, то обнаружила, что у меня разбиты с левой стороны губы и шла кровь. Неизвестного мужчину держал его знакомый, чтобы он больше не наносил мне удары", — рассказала Альбина.

Военная попросила подругу вызвать правоохранителей. После этого мужчина уехал в неизвестном направлении.

Литвин написала заявление в полицию. У нее сняли побои и зафиксировали травмы от избиения. Правоохранители установили личность мужчины и допросили его. После экспертизы дело направят в суд.

Напомним, работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, избившему военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.

Также мы писали, что полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовится подозрение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз