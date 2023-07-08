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У Київській області побили військову, яка зробила зауваження через російську музику

8 липня 2023 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області побили військову, яка зробила зауваження через російську музику
Військова парамедикиня Альбіна Литвин. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селищі Новосілки Фастівського району Київської області побили військову парамедикиню Альбіну Литвин, яка зробила зауваження через російську музику. Інцидент стався у понеділок, 3 липня.

Про це Альбіна Литвин розповіла виданню "Наш Київ".

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Литвин повідомила, що разом зі своєю подругою приїхала до місцевого магазину, де компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Біля них стояла автівка, з якої лунала російська музика. Військова зробила зауваження чоловікам. Після цього власник авто почав ображати дівчину нецензурними словами. 

Парамедикиня заявила чоловіку, що повідомить про цей інцидент до поліції. Власник автомобіля підійшов до дівчини та почав бити її кулаками по голові та обличчю. 

"Від отриманих ударів я впала на асфальт та частково втратила свідомість. Коли прийшла до тями, то виявила, що у мене розбиті з лівої сторони губи і йшла кров. Невідомого чоловіка тримав його знайомий, щоб він більше не завдавав мені ударів", — розповіла Альбіна.

Військова попросила подругу викликати правоохоронців. Після цього чоловік поїхав у невідомому напрямку.

Литвин написала заяву до поліції. У неї зняли побої та зафіксували травми від побиття. Правоохоронці встановили особу чоловіка та допитали його. Після експертизи справу направлять до суду.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. Інцидент стався 24 червня.

Також ми писали, що поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готують підозру.

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