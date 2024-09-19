Силы ПВО сбивают дроны россиян в Киевской области 19 сентября

Мобильные группы ПВО. Фото: t.me/a_shtirlitz

В ночь на 19 сентября в Киевской области зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников. По целям противника работает ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

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"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении КОВА в 02:21.

Кроме того, власти призвали людей не фотографировать и не снимать работу защитников Украины.

Также к украинцам обратились с рекомендацией не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Отметим, что до этого, в 02:06, Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности:

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей держал северный курс;

БпЛА в южной части Винницкой области двигался по северо-западному курсу;

БпЛА западнее Житомира, его курс был севернее;

БпЛА в южной части Киевской области держал северный курс.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 02:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.