Силы ПВО сбивают дроны россиян в Киевской области 19 сентября

В Киевской области работает ПВО — зафиксированы дроны РФ
В ночь на 19 сентября в Киевской области зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников. По целям противника работает ПВО.
Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
Силы ПВО сбивают дроны РФ в Киевской области 19 сентября
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении КОВА в 02:21.
Кроме того, власти призвали людей не фотографировать и не снимать работу защитников Украины.
Также к украинцам обратились с рекомендацией не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Отметим, что до этого, в 02:06, Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности:
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей держал северный курс;
- БпЛА в южной части Винницкой области двигался по северо-западному курсу;
- БпЛА западнее Житомира, его курс был севернее;
- БпЛА в южной части Киевской области держал северный курс.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 02:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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