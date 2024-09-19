Сили ППО збивають дрони росіян у Київській області 19 вересня

Мобільні групи ППО. Фото: t.me/a_shtirlitz

В ніч проти 19 вересня у Київській області зафіксували рух ворожих ударних безпілотників. По цілям противника працює ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні КОВА о 02:21.

Крім того, влада закликала людей не фотографувати та не знімати роботи захисників України.

Також до українців звернулись з рекомендацією не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зазначимо, що до цього, о 02:06, Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей тримав північний курс;

БпЛА в південній частині Вінницької області рухався північно-західним курсом;

БпЛА західніше Житомира, його курс був північний;

БпЛА в південній частині Київської області, тримав північний курс.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:25 карта повітряних тривог має наступний вигляд.