Сили ППО збивають дрони росіян у Київській області 19 вересня

У Київській області працює ППО — зафіксовано дрони РФ
В ніч проти 19 вересня у Київській області зафіксували рух ворожих ударних безпілотників. По цілям противника працює ППО.
Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Сили ППО збивають дрони РФ у Київській області 19 вересня
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні КОВА о 02:21.
Крім того, влада закликала людей не фотографувати та не знімати роботи захисників України.
Також до українців звернулись з рекомендацією не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Зазначимо, що до цього, о 02:06, Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей тримав північний курс;
- БпЛА в південній частині Вінницької області рухався північно-західним курсом;
- БпЛА західніше Житомира, його курс був північний;
- БпЛА в південній частині Київської області, тримав північний курс.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 02:25 карта повітряних тривог має наступний вигляд.
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