В Киевской области прогремели взрывы - ракетная атака

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: RINA

Взрывы в Киевской области сейчас 26 апреля прозвучали во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной опасности. Предварительно звуки были следствием работы сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области 26 апреля

По данным местных пабликов, в Киевской области отработало ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киев. Times"

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о полете ракеты в сторону Белоцерковского района Киевской области из Черкасской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога в связи с угрозой ракетного удара и пуска "Кинжалов".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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