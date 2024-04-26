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В Киевской области прогремели взрывы - ракетная атака

26 апреля 2024 23:25
обновлено: 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области прогремели взрывы - ракетная атака
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: RINA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 26 апреля прозвучали во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной опасности. Предварительно звуки были следствием работы сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области 26 апреля

По данным местных пабликов, в Киевской области отработало ПВО.

Взрывы в Киевской области вечером 26 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Взрывы в Киевской области вечером 26 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Взрывы в Киевской области вечером 26 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киев. Times"

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о полете ракеты в сторону Белоцерковского района Киевской области из Черкасской.

Воздушная тревога 26 апреля – направления движения ракет
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога в связи с угрозой ракетного удара и пуска "Кинжалов".

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 26 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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