В Киевской области прогремели взрывы - ракетная атака
26 апреля 2024 23:25
обновлено: 23:37
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: RINA
Взрывы в Киевской области сейчас 26 апреля прозвучали во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной опасности. Предварительно звуки были следствием работы сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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По данным местных пабликов, в Киевской области отработало ПВО.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о полете ракеты в сторону Белоцерковского района Киевской области из Черкасской.
В Украине продолжается масштабная воздушная тревога в связи с угрозой ракетного удара и пуска "Кинжалов".
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