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У Київській області прогриміли вибухи — ракетна атака

26 квітня 2024 23:25
оновлено: 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області прогриміли вибухи — ракетна атака
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: RINA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 26 квітня пролунали під час масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну небезпеку. Попередньо, звуки були наслідком роботи сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Київській області 26 квітня

За даними місцевих пабліків, на Київщині відпрацювала ППО.

Вибухи в Київській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Вибухи в Київській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"
Вибухи в Київській області ввечері 26 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київ. Times"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про політ ракети в бік Білоцерківського району Київської області з Черкаської.

Повітряна тривога 26 квітня - напрямки руху ракет
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога у зв'язку з загрозою ракетного удару та пуску "Кинджалів".

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 26 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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