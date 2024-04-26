У Київській області прогриміли вибухи — ракетна атака
26 квітня 2024 23:25
оновлено: 23:37
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: RINA
Вибухи в Київській області зараз 26 квітня пролунали під час масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну небезпеку. Попередньо, звуки були наслідком роботи сил протиповітряної оборони.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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За даними місцевих пабліків, на Київщині відпрацювала ППО.
Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про політ ракети в бік Білоцерківського району Київської області з Черкаської.
Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога у зв'язку з загрозою ракетного удару та пуску "Кинджалів".
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