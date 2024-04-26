У Київській області прогриміли вибухи — ракетна атака

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: RINA

Вибухи в Київській області зараз 26 квітня пролунали під час масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну небезпеку. Попередньо, звуки були наслідком роботи сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Київській області 26 квітня

За даними місцевих пабліків, на Київщині відпрацювала ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київ. Times"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про політ ракети в бік Білоцерківського району Київської області з Черкаської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога у зв'язку з загрозою ракетного удару та пуску "Кинджалів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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