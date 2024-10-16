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В Киевской области прогремели мощные взрывы

16 октября 2024 07:32
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киевской области 16 октября — какая угроза
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киевской области раздались утром, 16 сентября. Российские оккупанты атакуют беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

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Воздушная тревога в области продолжается более 11 часов. Известно, что там работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

"В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Людей призвали не производить фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбития воздушных целей и их падения.

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Пост КОВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 15 октября российские войска снова атаковали Харьковскую область. Противник применил управляемые авиационные бомбы.

Также 15 октября враг нанес удар по Николаеву. В результате атаки погибла женщина, еще 23 человека получили ранения.

война взрыв беспилотники Киевская область обстрелы воздушная тревога

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