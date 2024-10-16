Взрывы в Киевской области 16 октября — какая угроза

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киевской области раздались утром, 16 сентября. Российские оккупанты атакуют беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

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Взрывы в Киевской области

Воздушная тревога в области продолжается более 11 часов. Известно, что там работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

"В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Людей призвали не производить фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбития воздушных целей и их падения.

Пост КОВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 15 октября российские войска снова атаковали Харьковскую область. Противник применил управляемые авиационные бомбы.

Также 15 октября враг нанес удар по Николаеву. В результате атаки погибла женщина, еще 23 человека получили ранения.