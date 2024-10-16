Взрывы в Киевской области 16 октября — какая угроза

В Киевской области прогремели мощные взрывы
Взрывы в Киевской области раздались утром, 16 сентября. Российские оккупанты атакуют беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы в Киевской области
Воздушная тревога в области продолжается более 11 часов. Известно, что там работает противовоздушная оборона по вражеским целям.
"В области работает ПВО", — говорится в сообщении.
Людей призвали не производить фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбития воздушных целей и их падения.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 15 октября российские войска снова атаковали Харьковскую область. Противник применил управляемые авиационные бомбы.
Также 15 октября враг нанес удар по Николаеву. В результате атаки погибла женщина, еще 23 человека получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!