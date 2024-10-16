Вибухи у Київській області 16 жовтня — яка загроза

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Київській області пролунали зранку, 16 вересня. Російські окупанти атакують безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Київській області

Повітряна тривога в області триває вже понад 11 годин. Відомо, що там працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.

"В області працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не робити фото- та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Допис КОВА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська знову атакували Харківську область. Противник застосував керовані авіаційні бомби.

Також 15 жовтня ворог завдав удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 23 людини отримали поранення.