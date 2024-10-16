Вибухи у Київській області 16 жовтня — яка загроза

У Київській області пролунали потужні вибухи
Вибухи у Київській області пролунали зранку, 16 вересня. Російські окупанти атакують безпілотниками типу Shahed.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Вибухи у Київській області
Повітряна тривога в області триває вже понад 11 годин. Відомо, що там працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.
"В області працює ППО", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не робити фото- та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 15 жовтня російські війська знову атакували Харківську область. Противник застосував керовані авіаційні бомби.
Також 15 жовтня ворог завдав удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 23 людини отримали поранення.
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