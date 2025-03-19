В Киевской области прогремели взрывы 19 марта

В Киевской области прогремели мощные взрывы — ОВА
В среду, 19 марта, в Киевской области прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Что известно об обстреле Киевской области
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Кроме того, в КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили также.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня взрывы прогремели в Сумах. Это связывали с применением россиянами управляемых авиабомб (КАБ).
А в ночь на 19 марта российские беспилотники атаковали больницу в Сумах. Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки БпЛА.
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