В Киевской области прогремели взрывы 19 марта

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

В среду, 19 марта, в Киевской области прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Пост КОВА. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Киевской области

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили также.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня взрывы прогремели в Сумах. Это связывали с применением россиянами управляемых авиабомб (КАБ).

А в ночь на 19 марта российские беспилотники атаковали больницу в Сумах. Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки БпЛА.