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У Київській області пролунали потужні вибухи — ОВА

19 березня 2025 21:20
Анастасія Писаненко - редактор
У Київській області пролунали вибухи 19 березня
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: 126 окрема бригада ТрО
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 19 березня, на Київщині пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ППО.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Пост КОВА. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Київщини

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — говориться у повідомленні.

Крім того, у КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали також.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Київській області пролунали потужні вибухи — ОВА - фото 2
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали у Сумах. Це пов'язували із застосуванням росіянами керованих авіабомб (КАБ).

А у ніч на 19 березня російські безпілотники атакували лікарню у Сумах. Згодом у ДСНС показали наслідки атаки БпЛА.

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