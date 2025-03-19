У Київській області пролунали вибухи 19 березня

У Київській області пролунали потужні вибухи — ОВА
У середу, 19 березня, на Київщині пролунали вибухи. Це пов'язано із роботою ППО.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про обстріл Київщини
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — говориться у повідомленні.
Крім того, у КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — додали також.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали у Сумах. Це пов'язували із застосуванням росіянами керованих авіабомб (КАБ).
А у ніч на 19 березня російські безпілотники атакували лікарню у Сумах. Згодом у ДСНС показали наслідки атаки БпЛА.
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