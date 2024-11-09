Взрывы в Киевской области 9 ноября — что известно

В Киевской области прогремели мощные взрывы — работает ПВО
Взрывы в Киевской области раздались вечером, 9 ноября. Известно, что работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области
По информации КОВА, в воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. По ним работают силы ПВО.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, оккупанты ночью 9 ноября совершили обстрел Харькова. Вражеские снаряды попали в одну из главных городских дорог.
Также в ночь на 9 ноября захватчики атаковали Украину с помощью 51 ударного беспилотника типа Shahed и дронов неизвестного типа.
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