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В Киевской области прогремели мощные взрывы — работает ПВО

9 ноября 2024 17:32
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киевской области 9 ноября — что известно
Срочная новость
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киевской области раздались вечером, 9 ноября. Известно, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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По информации КОВА, в воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. По ним работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

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Пост КОВА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины 9 ноября
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты ночью 9 ноября совершили обстрел Харькова. Вражеские снаряды попали в одну из главных городских дорог.

Также в ночь на 9 ноября захватчики атаковали Украину с помощью 51 ударного беспилотника типа Shahed и дронов неизвестного типа.

взрыв ПВО обстрелы война Киевская область воздушная тревога

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