Вибухи у Київській області 9 листопада — що відомо

У Київській області пролунали потужні вибухи — працює ППО
Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 9 листопада. Відомо, що працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Вибухи в Київській області
За інформацією КОВА, у повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Наразі по них працюють сили ППО.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупанти вночі 9 листопада здійснили обстріл Харкова. Ворожі снаряди влучили в одну з головних міських доріг.
Також у ніч на 9 листопада загарбники атакували Україну за допомогою 51 ударного безпілотника типу Shahed та дронів невідомого типу.
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