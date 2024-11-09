Вибухи у Київській області 9 листопада — що відомо

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 9 листопада. Відомо, що працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

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За інформацією КОВА, у повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Наразі по них працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Допис КОВА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти вночі 9 листопада здійснили обстріл Харкова. Ворожі снаряди влучили в одну з головних міських доріг.

Також у ніч на 9 листопада загарбники атакували Україну за допомогою 51 ударного безпілотника типу Shahed та дронів невідомого типу.