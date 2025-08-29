Видео
Главная Киев В Киевской области прогремели сильные взрывы — какая угроза

В Киевской области прогремели сильные взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 21:41
Взрывы в Киевской области 29 августа — какая опасность
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 29 августа. Сейчас там работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

Читайте также:

Взрывы на Киевщине 29 августа

Сейчас в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по вражеским дронам.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ОВА.

null
Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе Обуховский и Бориспольский районы Киевской области об угрозе применения оккупантами ударных БпЛА.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Тем временем мониторинговый Telegram-канал опубликовал карту с ориентировочным движением российских дронов в Украине.

Рух російських дронів в Україні 29 серпня
Карта движения российских дронов по состоянию на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu
Рух російських БпЛА в Україні 29 серпня
Карта движения российских дронов по состоянию на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 29 серпня
Карта воздушных тревог Украины по состоянию на 21:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 августа российские захватчики нанесли удар по Запорожской области. Ранения получили два человека, в том числе ребенок.

А в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали дронами.

война взрыв Киевская область обстрелы ПВО воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
