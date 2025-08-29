Взрывы в Киевской области 29 августа — какая опасность

В Киевской области прогремели сильные взрывы — какая угроза
Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 29 августа. Сейчас там работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы на Киевщине 29 августа
Сейчас в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по вражеским дронам.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ОВА.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе Обуховский и Бориспольский районы Киевской области об угрозе применения оккупантами ударных БпЛА.
Тем временем мониторинговый Telegram-канал опубликовал карту с ориентировочным движением российских дронов в Украине.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 29 августа российские захватчики нанесли удар по Запорожской области. Ранения получили два человека, в том числе ребенок.
А в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали дронами.
