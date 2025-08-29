Взрывы в Киевской области 29 августа — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 29 августа. Сейчас там работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

Взрывы на Киевщине 29 августа

Сейчас в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по вражеским дронам.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ОВА.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе Обуховский и Бориспольский районы Киевской области об угрозе применения оккупантами ударных БпЛА.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Тем временем мониторинговый Telegram-канал опубликовал карту с ориентировочным движением российских дронов в Украине.

Карта движения российских дронов по состоянию на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины по состоянию на 21:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 29 августа российские захватчики нанесли удар по Запорожской области. Ранения получили два человека, в том числе ребенок.

А в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали дронами.