Вибухи у Київській області 29 серпня — яка небезпека

У Київській області пролунали сильні вибухи — яка загроза
Вибухи в Київській області пролунали ввечері 29 серпня. Наразі там працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Вибухи на Київщині 29 серпня
Наразі у повітряному просторі Київщини зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по ворожих дронах.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу Обухівський та Бориспільський райони Київщини про загрозу застосування окупантами ударних БпЛА.
Тим часом моніторинговий Telegram-канал опублікував карту з орієнтовним рухом російських дронів в Україні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 29 серпня російські загарбники завдали удару по Запорізькій області. Поранення отримали двоє людей, у тому числі дитина.
А у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували дронами.
