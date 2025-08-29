Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Київській області пролунали сильні вибухи — яка загроза

У Київській області пролунали сильні вибухи — яка загроза

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:41
Вибухи у Київській області 29 серпня — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи в Київській області пролунали ввечері 29 серпня. Наразі там працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибухи на Київщині 29 серпня

Наразі у повітряному просторі Київщини зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по ворожих дронах.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.

null
Допис Київської ОВА. Фото: скриншот 

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу Обухівський та Бориспільський райони Київщини про загрозу застосування окупантами ударних БпЛА.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом моніторинговий Telegram-канал опублікував карту з орієнтовним рухом російських дронів в Україні.

Рух російських дронів в Україні 29 серпня
Карта руху російських дронів станом на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu
Рух російських БпЛА в Україні 29 серпня
Карта руху російських дронів станом на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 29 серпня
Карта повітряних тривог України станом на 21:40. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 серпня російські загарбники завдали удару по Запорізькій області. Поранення отримали двоє людей, у тому числі дитина.

А у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували дронами.

війна вибух Київська область обстріли ППО повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації