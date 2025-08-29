Вибухи у Київській області 29 серпня — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи в Київській області пролунали ввечері 29 серпня. Наразі там працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

Вибухи на Київщині 29 серпня

Наразі у повітряному просторі Київщини зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по ворожих дронах.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — наголосили в ОВА.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу Обухівський та Бориспільський райони Київщини про загрозу застосування окупантами ударних БпЛА.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Тим часом моніторинговий Telegram-канал опублікував карту з орієнтовним рухом російських дронів в Україні.

Карта руху російських дронів станом на 21:39. Фото: t.me/tryvoga_chomu

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України станом на 21:40. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 29 серпня російські загарбники завдали удару по Запорізькій області. Поранення отримали двоє людей, у тому числі дитина.

А у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували дронами.