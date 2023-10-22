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В Киевской области раздались взрывы

22 октября 2023 22:08
обновлено: 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области раздались взрывы
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 22 октября, в Вышгороде Киевской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Киевской области

"Громко в области, звуки доносятся до Киева", — говорится в сообщении.

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Пост Telegram-канала. Фото: скриншот

В Киевской ОВА уже прокомментировали звуки взрывов. Там заявили, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. 

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В 22:12 в Киеве также объявили воздушную тревогу.

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

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