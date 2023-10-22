В Киевской области раздались взрывы

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сегодня вечером, 22 октября, в Вышгороде Киевской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрыв в Киевской области

"Громко в области, звуки доносятся до Киева", — говорится в сообщении.

Пост Telegram-канала. Фото: скриншот

В Киевской ОВА уже прокомментировали звуки взрывов. Там заявили, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА.

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В 22:12 в Киеве также объявили воздушную тревогу.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...