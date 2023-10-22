В Киевской области раздались взрывы
22 октября 2023 22:08
обновлено: 22:16
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сегодня вечером, 22 октября, в Вышгороде Киевской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрыв в Киевской области
"Громко в области, звуки доносятся до Киева", — говорится в сообщении.
В Киевской ОВА уже прокомментировали звуки взрывов. Там заявили, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА.
"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
В 22:12 в Киеве также объявили воздушную тревогу.
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