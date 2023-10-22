Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Київській області пролунали вибухи arrow

У Київській області пролунали вибухи

22 жовтня 2023 22:08
оновлено: 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у Вишгороді Київської області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибух у Київській області

"Голосно в області, звуки доносяться до Києва", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Київській ОВА вже прокоментували звуки вибухів. Там заявили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. 

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

О 22:12 у Києві також оголосили повітряну тривогу.

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про наліт російських безпілотників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі