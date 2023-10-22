У Київській області пролунали вибухи

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у Вишгороді Київської області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Київській області

"Голосно в області, звуки доносяться до Києва", — йдеться у повідомленні.

Допис Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Київській ОВА вже прокоментували звуки вибухів. Там заявили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

О 22:12 у Києві також оголосили повітряну тривогу.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про наліт російських безпілотників.