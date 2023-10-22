У Київській області пролунали вибухи
Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у Вишгороді Київської області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Київській області
"Голосно в області, звуки доносяться до Києва", — йдеться у повідомленні.
У Київській ОВА вже прокоментували звуки вибухів. Там заявили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.
"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
О 22:12 у Києві також оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про наліт російських безпілотників.
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