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В Киевской области раздались взрывы

10 ноября 2023 22:37
обновлено: 22:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области раздались взрывы
Работа ПВО ночью. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области раздались взрывы. Это произошло сегодня вечером, 10 ноября.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области

Информация о взрывах в Киевской области появилась примерно в 22:27.

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Пост о взрывах в Киевской области. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупредили Обуховский район Киевской области об угрозе ударных беспилотников.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В 22:35 в Киеве также объявили воздушную тревогу.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:55. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к городу работают силы ПВО.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.

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