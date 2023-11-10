В Киевской области раздались взрывы
В Киевской области раздались взрывы. Это произошло сегодня вечером, 10 ноября.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Киевской области
Информация о взрывах в Киевской области появилась примерно в 22:27.
В воздушных силах ВСУ предупредили Обуховский район Киевской области об угрозе ударных беспилотников.
В 22:35 в Киеве также объявили воздушную тревогу.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:55. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к городу работают силы ПВО.
Напомним, сегодня вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
Также мы писали, что армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.
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