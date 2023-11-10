У Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи. Це сталося сьогодні ввечері, 10 листопада.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Київській області
Інформація про вибухи на Київщині з'явилася приблизно о 22:27.
У Повітряних силах ЗСУ попередили Обухівський район Київської області про загрозу ударних безпілотників.
О 22:35 у Києві також оголосили повітряну тривогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:55. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до міста працюють сили ППО.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
Також ми писали, що армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.
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