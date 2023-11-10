Робота ППО вночі. Фото: ОК "Північ"

У Київській області пролунали вибухи. Це сталося сьогодні ввечері, 10 листопада.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Київській області

Інформація про вибухи на Київщині з'явилася приблизно о 22:27.

Допис про вибухи в Київській області. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили Обухівський район Київської області про загрозу ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

О 22:35 у Києві також оголосили повітряну тривогу.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:55. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до міста працюють сили ППО.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Також ми писали, що армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.