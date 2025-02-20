Взрывы на Киевщине 20 февраля - что известно

Взрыв в населенном пункте. Фото: informator.ua

В четверг, 20 февраля, в Киевской области прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО из-за атаки вражеских дронов.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

На Киевщине прогремели взрывы

Пост о взрывах на Киевщине. Фото: скриншот

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", —говорится в сообщении.

Также в КОВА отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в военной администрации.

Сейчас воздушную тревогу, кроме Киевской области, объявлено в таких областях:

Черниговской,

Сумской,

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Харьковской,

Полтавской,

Днепропетровской,

и временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА

До этого в Воздушных силах предупредили, что вражеский БпЛА проходит мимо Броваров курсом на Киев.

Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 20 февраля в Сумах был слышен взрыв.

Также взрывы вечером 20 февраля раздавались в Херсоне. Во время этого воздушную тревогу не объявляли.