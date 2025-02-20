Взрывы на Киевщине 20 февраля - что известно

В Киевской области прогремели взрывы из-за атаки дронов
В четверг, 20 февраля, в Киевской области прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО из-за атаки вражеских дронов.
Об этом пишет Киевская областная военная администрация.
На Киевщине прогремели взрывы
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", —говорится в сообщении.
Также в КОВА отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в военной администрации.
Сейчас воздушную тревогу, кроме Киевской области, объявлено в таких областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- и временно оккупированном Крыму.
Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА
До этого в Воздушных силах предупредили, что вражеский БпЛА проходит мимо Броваров курсом на Киев.
Напомним, что вечером 20 февраля в Сумах был слышен взрыв.
Также взрывы вечером 20 февраля раздавались в Херсоне. Во время этого воздушную тревогу не объявляли.
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