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В Киевской области прогремели взрывы из-за атаки дронов

20 февраля 2025 21:51
Анастасия Писаненко - редактор
Взрывы на Киевщине 20 февраля - что известно
Взрыв в населенном пункте. Фото: informator.ua
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 20 февраля, в Киевской области прогремели взрывы. Также зафиксирована работа ПВО из-за атаки вражеских дронов.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

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Пост о взрывах на Киевщине. Фото: скриншот

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", —говорится в сообщении.

Также в КОВА отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в военной администрации.

Сейчас воздушную тревогу, кроме Киевской области, объявлено в таких областях:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Запорожской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • и временно оккупированном Крыму.
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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА

До этого в Воздушных силах предупредили, что вражеский БпЛА проходит мимо Броваров курсом на Киев.

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Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 20 февраля в Сумах был слышен взрыв.

Также взрывы вечером 20 февраля раздавались в Херсоне. Во время этого воздушную тревогу не объявляли.

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