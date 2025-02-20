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Вибух у небі. Ілюстративне фото: соцмережі

20 лютого 2025 21:51
Анастасія Писаненко - редактор
Вибухи на Київщині 20 лютого - що відомо
Вибух у населеному пункті. Ілюстративне фото: скриншот
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 20 лютого, у Київській області пролунали вибухи. Також зафіксована робота ППО через атаку ворожих дронів.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

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Пост про вибухи на Київщині. Фото: скріншот

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.

Також в КОВА наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у військовій адміністрації.

Наразі повітряну тривогу, крім Київської області, оголошено в таких областях:

  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Запорізькій,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • та тимчасово окупованому Криму.
У Київській області пролунали вибухи через атаку дронів - фото 2
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА

До цього у Повітряних силах попередили, що ворожий БпЛА проходить повз Бровари курсом на Київ.

У Київській області пролунали вибухи через атаку дронів - фото 3
Пост Повітряних сил. Фото: скріншот

Нагадаємо, що ввечері 20 лютого в Сумах було чутно вибух.

Також вибухи ввечері 20 лютого лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.

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