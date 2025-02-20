Вибухи на Київщині 20 лютого - що відомо

Вибух у небі. Ілюстративне фото: соцмережі
У четвер, 20 лютого, у Київській області пролунали вибухи. Також зафіксована робота ППО через атаку ворожих дронів.
Про це пише Київська обласна військова адміністрація.
На Київщині пролунали вибухи
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.
Також в КОВА наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у військовій адміністрації.
Наразі повітряну тривогу, крім Київської області, оголошено в таких областях:
- Чернігівській,
- Сумській,
- Донецькій,
- Луганській,
- Запорізькій,
- Харківській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- та тимчасово окупованому Криму.
Повітряні сили попереджали про рух БпЛА
До цього у Повітряних силах попередили, що ворожий БпЛА проходить повз Бровари курсом на Київ.
Нагадаємо, що ввечері 20 лютого в Сумах було чутно вибух.
Також вибухи ввечері 20 лютого лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.
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