Вибухи на Київщині 20 лютого - що відомо

Вибух у населеному пункті. Ілюстративне фото: скриншот

У четвер, 20 лютого, у Київській області пролунали вибухи. Також зафіксована робота ППО через атаку ворожих дронів.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

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Пост про вибухи на Київщині. Фото: скріншот

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — говориться у повідомленні.

Також в КОВА наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у військовій адміністрації.

Наразі повітряну тривогу, крім Київської області, оголошено в таких областях:

Чернігівській,

Сумській,

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій,

Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

та тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА

До цього у Повітряних силах попередили, що ворожий БпЛА проходить повз Бровари курсом на Київ.

Пост Повітряних сил. Фото: скріншот

Нагадаємо, що ввечері 20 лютого в Сумах було чутно вибух.

Також вибухи ввечері 20 лютого лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.