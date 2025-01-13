Взрывы в Киевской области днем 13 января — какая угроза

В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО
Взрывы в Киевской области прозвучали днем, 13 января. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.
Взрывы в Киевской области
На Киевщине зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас работают силы противовоздушной обороны.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.
На данный момент карта тревог имеет такой вид:
Напомним, российские захватчики 13 января атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО успешно отработали по целям.
Также 12 января обломки вражеского "шахеда" упали на территорию детского центра Сумской громады. В результате этого произошел пожар.
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