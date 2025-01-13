Взрывы в Киевской области днем 13 января — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Киевской области прозвучали днем, 13 января. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.

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Взрывы в Киевской области

На Киевщине зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас работают силы противовоздушной обороны.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.

Пост КОВА. Фото: скриншот

На данный момент карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики 13 января атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО успешно отработали по целям.

Также 12 января обломки вражеского "шахеда" упали на территорию детского центра Сумской громады. В результате этого произошел пожар.