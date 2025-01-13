Вибухи в Київській області вдень 13 січня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Київській області пролунали вдень, 13 січня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у Telegram.

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На Київщині зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі працюють сили протиповітряної оборони.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.

Допис КОВА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники 13 січня атакували Україну безпілотниками. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях.

Також 12 січня уламки ворожого "шахеда" впали на територію дитячого центру Сумської громади. Внаслідок цього сталася пожежа.