Вибухи в Київській області вдень 13 січня — яка загроза

У Київській області пролунали вибухи — працює ППО
Вибухи у Київській області пролунали вдень, 13 січня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у Telegram.
Вибухи в Київській області
На Київщині зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі працюють сили протиповітряної оборони.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники 13 січня атакували Україну безпілотниками. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях.
Також 12 січня уламки ворожого "шахеда" впали на територію дитячого центру Сумської громади. Внаслідок цього сталася пожежа.
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