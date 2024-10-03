Взрывы в Киевской области днем 3 октября - что известно

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Взрывы в Киевской области раздались днем, 3 октября. Известно, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Пост КОВА. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.

Также 2 октября во время обстрела города Купянск на Харьковщине российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.