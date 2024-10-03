Взрывы в Киевской области днем 3 октября - что известно

В Киевской области раздались взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области раздались днем, 3 октября. Известно, что работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области
Зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.
В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.
Также 2 октября во время обстрела города Купянск на Харьковщине российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.
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