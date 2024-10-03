Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области раздались взрывы — что известно arrow

В Киевской области раздались взрывы — что известно

3 октября 2024 13:07
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киевской области днем 3 октября - что известно
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киевской области раздались днем, 3 октября. Известно, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области

Зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

null
Пост КОВА. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.

Также 2 октября во время обстрела города Купянск на Харьковщине российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.

война взрыв Киевская область обстрелы ПВО воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:17 Вместо Польши оказался в Беларуси — пограничники задержали уклониста

14:13 Отсрочка для студентов — существует ли возрастной порог

14:13 Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам

14:07 В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам

14:07 Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:04 Последний переход на зимнее время в Украине — как подготовиться к изменениям

14:02 В Одессе судили участника ловушки для любителей развлечений для взрослых

13:52 Отключение света зимой — эксперт назвал худший из возможных сценариев

13:48 В Нацполиции показали первые минуты после удара КАБ по дому в Харькове

13:46 Срна прокомментировал возможность увольнения Пушича после поражения Шахтера

14:17 Вместо Польши оказался в Беларуси — пограничники задержали уклониста

14:13 Отсрочка для студентов — существует ли возрастной порог

14:13 Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам

14:07 В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам

14:07 Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:04 Последний переход на зимнее время в Украине — как подготовиться к изменениям

14:02 В Одессе судили участника ловушки для любителей развлечений для взрослых

13:52 Отключение света зимой — эксперт назвал худший из возможных сценариев

13:48 В Нацполиции показали первые минуты после удара КАБ по дому в Харькове

13:46 Срна прокомментировал возможность увольнения Пушича после поражения Шахтера

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября