Вибухи в Київській області вдень 3 жовтня — що відомо

У Київській області пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Київській області пролунали вдень, 3 жовтня. Відомо, що працює протиповітряна оборона.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Вибухи в Київській області
Зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.
Також 2 жовтня під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.
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