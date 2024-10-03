Вибухи в Київській області вдень 3 жовтня — що відомо

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Вибухи у Київській області пролунали вдень, 3 жовтня. Відомо, що працює протиповітряна оборона.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Київській області

Зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

Допис КОВА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.

Також 2 жовтня під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.