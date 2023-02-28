Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киевской области резко возросло число заболевших коронавирусом arrow

В Киевской области резко возросло число заболевших коронавирусом

28 февраля 2023 14:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Коронавирус
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области за прошедшую неделю значительно возросло. Согласно отчету Департамента здравоохранения КОВА, с 20 по 26 февраля было зарегистрировано 479 случаев заболевания COVID-19, что на 123 больше, чем за предыдущую неделю.

Об єтом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Заболевшие коронавирусом

В сообщении указывается, что было госпитализировано в больницы региона 192 человека, из них 155 с подтвержденным диагнозом коронавируса, а 37 — с подозрением на COVID-19.

Вакцинация

При этом вакцинация может значительно облегчить течение болезни, а также защитить от рисков госпитализации и смерти. В течение прошедшей недели в Киевской области было сделано 1766 прививок от коронавируса. Большинство прививок было первой бустерной дозой — 779, вторую бустерную дозу получили 398 человек, первую дозу вакцины — 307, а вторую — 282.

Напомним, что с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных или произошла утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.

В 2021 году была опубликована сводка разведывательного отчета, в которой говорилось, что четыре члена разведывательного сообщества США с низкой степенью уверенности полагали, что вирус был передан от животного к человеку, а пятый с умеренной уверенностью полагал, что первое заражение человека было связано с лабораторией.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:00 В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса

14:52 Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2 метра: Лубинец предупреждает об экологической катастрофе для Европы

14:28 Попал в ловушку: одесские спасатели спасли четырехлапого

14:26 В Китае предлагают замораживать яйцеклетки для одиноких женщин

14:23 Формула-1 будет сотрудничать с легендарным клубом АПЛ: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:22 Пропаганда на смерти: бывшая жена Пьера Нарцисса везет его голограмму в оккупированный Луганск

Новина з фото

14:21 На взятке поймали командира одного из подразделений батальона ТрО

14:03 Местами мокрый снег: народный синоптик рассказала про погоду в первый день весны

14:02 Командующие Воздушными силами США и Украины обсудили возможную передачу самолетов F-16

13:55 Мобилизация 2023: как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 14:52

В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса

None 28 Февраль 14:55

Попал в ловушку: одесские спасатели спасли четырехлапого

None 28 Февраль 14:26

В Китае предлагают замораживать яйцеклетки для одиноких женщин

None 28 Февраль 13:29

Формула-1 будет сотрудничать с легендарным клубом АПЛ: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB