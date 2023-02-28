В Киевской области резко возросло число заболевших коронавирусом

Коронавирус

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области за прошедшую неделю значительно возросло. Согласно отчету Департамента здравоохранения КОВА, с 20 по 26 февраля было зарегистрировано 479 случаев заболевания COVID-19, что на 123 больше, чем за предыдущую неделю.

Об єтом сообщает Киевская областная военная администрация.

Заболевшие коронавирусом

В сообщении указывается, что было госпитализировано в больницы региона 192 человека, из них 155 с подтвержденным диагнозом коронавируса, а 37 — с подозрением на COVID-19.

Вакцинация

При этом вакцинация может значительно облегчить течение болезни, а также защитить от рисков госпитализации и смерти. В течение прошедшей недели в Киевской области было сделано 1766 прививок от коронавируса. Большинство прививок было первой бустерной дозой — 779, вторую бустерную дозу получили 398 человек, первую дозу вакцины — 307, а вторую — 282.

Напомним, что с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных или произошла утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.

В 2021 году была опубликована сводка разведывательного отчета, в которой говорилось, что четыре члена разведывательного сообщества США с низкой степенью уверенности полагали, что вирус был передан от животного к человеку, а пятый с умеренной уверенностью полагал, что первое заражение человека было связано с лабораторией.