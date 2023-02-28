У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус

Коронавірус

Кількість хворих на коронавірус на Київщині за минулий тиждень значно зросла. Згідно з звітом Департаменту охорони здоров'я КОВА, з 20 по 26 лютого було зареєстровано 479 випадків захворювання на COVID-19, що на 123 більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Захворілі на коронавірус

У повідомленні зазначається, що було госпіталізовано до лікарень регіону 192 особи, з них 155 з підтвердженим діагнозом коронавірусу, а 37 — з підозрою на COVID-19.

Вакцинація

При цьому вакцинація може значно полегшити перебіг хвороби, а також захистити від ризиків госпіталізації та смерті. Протягом минулого тижня на Київщині було зроблено 1766 щеплень від коронавірусу. Більшість щеплень була першою дозою бустера — 779, другу бустерну дозу отримали 398 осіб, першу дозу вакцини — 307, а другу — 282.

Нагадаємо, що з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік із китайської лабораторії, викликає живий інтерес в урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

У 2021 році було опубліковано зведення розвідувального звіту, в якому говорилося, що чотири члени розвідувальної спільноти США з низьким ступенем впевненості вважали, що вірус був переданий від тварини до людини, а п'ятий з помірною впевненістю вважав, що перше зараження людини було пов'язане з лабораторією.