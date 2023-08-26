В Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами

Последствия аварии в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области

В субботу, 26 августа на участке шоссе Киев — Чоп, возле села Гореничи в Бучанском районе, произошла авария, в которой, как предполагается, участвовали пять автомобилей. Движение к городу замедлено и проходит только по одной полосе.

Об єтом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Сообщается, что сотрудники патрульной службы контролируют ситуацию на дороге и обеспечивают безопасность участников дорожного движения.

В полиции призвали учитывать данную ситуацию и корректировать свой маршрут. При этом правоохранители просят, быть внимательными за рулем, строго придерживаться дорожных правил, а также не нарушать скоростные ограничения.

ДТП в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области

ДТП в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области

Напомним, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 12 человек.