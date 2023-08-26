Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами arrow

В Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами

26 августа 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами
Последствия аварии в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 26 августа на участке шоссе Киев — Чоп, возле села Гореничи в Бучанском районе, произошла авария, в которой, как предполагается, участвовали пять автомобилей. Движение к городу замедлено и проходит только по одной полосе.

Об єтом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Читайте также:

Что известно про ДТП

Сообщается, что сотрудники патрульной службы контролируют ситуацию на дороге и обеспечивают безопасность участников дорожного движения.

В полиции призвали учитывать данную ситуацию и корректировать свой маршрут. При этом правоохранители просят, быть внимательными за рулем, строго придерживаться дорожных правил, а также не нарушать скоростные ограничения.

Полиция
ДТП в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области
Полиция
ДТП в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области

Напомним, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 12 человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз