У Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами
У суботу, 26 серпня, на ділянці шосе Київ — Чоп, біля села Гореничі в Бучанському районі, сталася аварія, в якій, як передбачається, брали участь п'ять автомобілів. Рух до міста сповільнений і проходить лише по одній смузі.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Що відомо про ДТП
Повідомляється, що співробітники патрульної служби контролюють ситуацію на дорозі та забезпечують безпеку учасників дорожнього руху.
У поліції закликали враховувати цю ситуацію та коригувати свій маршрут. При цьому правоохоронці просять бути уважними за кермом, суворо дотримуватися дорожніх правил, а також не порушувати швидкісні обмеження.
Нагадаємо, у Вінницькій області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 12 людей.