У Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами

Наслідки аварії у Київській області. Фото: патрульна поліція Київської області

У суботу, 26 серпня, на ділянці шосе Київ — Чоп, біля села Гореничі в Бучанському районі, сталася аварія, в якій, як передбачається, брали участь п'ять автомобілів. Рух до міста сповільнений і проходить лише по одній смузі.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Повідомляється, що співробітники патрульної служби контролюють ситуацію на дорозі та забезпечують безпеку учасників дорожнього руху.

У поліції закликали враховувати цю ситуацію та коригувати свій маршрут. При цьому правоохоронці просять бути уважними за кермом, суворо дотримуватися дорожніх правил, а також не порушувати швидкісні обмеження.

ДТП у Київській області. Фото: патрульна поліція Київської області

ДТП у Київській області. Фото: патрульна поліція Київської області

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 12 людей.