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В Киевской области произошел пожар в квартире — погибла женщина

19 октября 2024 19:59
Аркадий Пастула - Редактор
Пожар в Новых Петровцах 19 октября — в квартире погибла женщина
Спасатель в квартире, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В селе Новые Петровцы Киевской области произошел пожар в квартире. В результате возгорания погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в Telegram в субботу, 19 октября.

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"19 октября в 08:51 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в с. Новые Петровцы на улице Новокиевской", — говорится в сообщении.

Пожар в Киевской области 19 октября
Спасатель в квартире, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели отметили, что возгорание возникло в квартире жилого дома. Во время ликвидации огня в одной из комнат было обнаружено тело погибшей женщины 1962 года рождения.

Пожар в квартире с. Новые Петровцы 19 октября
Обогреватель, в результате которого произошел пожар. Фото: ГСЧС

Пожар удалось потушить в 10:05. По предварительной причине, он возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании обогревателя.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 16 октября во Львовской области произошел большой пожар, охвативший складские помещения на территории автобусного завода.

Также в ночь на 15 октября в Полтаве произошел поджог здания управления Государственной налоговой службы.

смерть пожар огонь спасатели ГСЧС Киевская область

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