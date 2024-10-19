Пожар в Новых Петровцах 19 октября — в квартире погибла женщина

Спасатель в квартире, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС

В селе Новые Петровцы Киевской области произошел пожар в квартире. В результате возгорания погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в Telegram в субботу, 19 октября.

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"19 октября в 08:51 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в с. Новые Петровцы на улице Новокиевской", — говорится в сообщении.

Спасатель в квартире, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели отметили, что возгорание возникло в квартире жилого дома. Во время ликвидации огня в одной из комнат было обнаружено тело погибшей женщины 1962 года рождения.

Обогреватель, в результате которого произошел пожар. Фото: ГСЧС

Пожар удалось потушить в 10:05. По предварительной причине, он возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании обогревателя.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 16 октября во Львовской области произошел большой пожар, охвативший складские помещения на территории автобусного завода.

Также в ночь на 15 октября в Полтаве произошел поджог здания управления Государственной налоговой службы.