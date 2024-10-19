Пожежа в Нових Петрівцях 19 жовтня — в квартирі загинула жінка

Рятувальник у квартирі, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС

У селі Нові Петрівці Київської області сталася пожежа в квартирі. Внаслідок загоряння загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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"19 жовтня о 08:51 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Нові Петрівці на вулиці Новокиївській", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник у квартирі, в якій сталася пожежа. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що загоряння виникло в квартирі житлового будинку. Під час ліквідації вогню в одній із кімнат було виявлено тіло загиблої жінки 1962 року народження.

Обігрівач, внаслідок якого сталася пожежа. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося загасити о 10:05. За попередньою причиною, вона виникла через порушення правил пожежної безпеки при використанні обігрівача.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня у Львівській області сталася велика пожежа, що охопила складські приміщення на території автобусного заводу.

Також у ніч проти 15 жовтня у Полтаві стався підпал будівлі управління Державної податкової служби.