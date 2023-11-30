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В Киевской области взрывы - "шахеды" атакуют регион

30 ноября 2023 03:36
обновлено: 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области взрывы - "шахеды" атакуют регион
Взрывы в ночном городе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 30 ноября, предположительно связаны с работой ПВО. Пока на регион происходит атака вражеских беспилотников. В Киевской области, а также на юге страны, объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО в Киевской области сообщают местные паблики .

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По данным местных пабликов и мониторинговых каналов, жители Киевской области могли слышать взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "еРадар. Воздушная тревога. Ракетная опасность"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "еРадар. Воздушная тревога. Ракетная опасность"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ТСН новости / ТСН"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ТСН новости / ТСН"

Обновлено 03:42. Между тем, в ряде регионов продолжается воздушная тревога. Только "покраснели" Днепропетровская и Николаевская области, где Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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