В Киевской области взрывы - "шахеды" атакуют регион
Взрывы в Киевской области сейчас, 30 ноября, предположительно связаны с работой ПВО. Пока на регион происходит атака вражеских беспилотников. В Киевской области, а также на юге страны, объявлена воздушная тревога.
О работе ПВО в Киевской области сообщают местные паблики .
По данным местных пабликов и мониторинговых каналов, жители Киевской области могли слышать взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Обновлено 03:42. Между тем, в ряде регионов продолжается воздушная тревога. Только "покраснели" Днепропетровская и Николаевская области, где Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.
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