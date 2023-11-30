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У Київській області вибухи — "шахеди" атакують регіон

30 листопада 2023 03:36
оновлено: 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області вибухи — "шахеди" атакують регіон
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 30 листопада, ймовірно пов'язані з робою ППО. Наразі на регіон відбувається атака ворожих безпілотників. На Київщині, а також на півдні країни, оголошено повітряну тривогу.

Про роботу ППО в Київській області повідомляють місцеві пабліки.

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За даними місцевих пабліків та моніторингових каналів, мешканці Київської області могли чути вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "єРадар. Повітряна тривога. Ракетна небезпека"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "єРадар. Повітряна тривога. Ракетна небезпека"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ТСН новини / ТСН"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ТСН новини / ТСН"

Оновлено 03:42. Тим часом в низці регіонів триває повітряна тривога. Щойно "почервоніли" Дніпропетровська та Миколаївська області, де Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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