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В Киевской области зафиксировали случай заболевания гепатитом А

21 ноября 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области зафиксировали случай заболевания гепатитом А
Врач помогает пациенту в больнице. Фото: Минздрав
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время подозревают контактно-бытовой путь инфицирования.

Об этом во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, передает "Трибуна — Бровары".

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Заболела работница Киевского областного спортивного колледжа. Левченко рассказала, что, вероятно, заражение произошло контактно-бытовым путем. По ее словам, путь инфицирования через пищевые продукты и воду исключили.

В колледже продолжаются противоэпидемические мероприятия, сейчас учебное заведение на карантине.

К тому же стало известно, что в группу риска вошли 84 человека, контактировавших с больной. За их состоянием будут следить в течение 35 дней. Формируется выездная бригада медиков, которая примет анализы у детей.

Левченко напомнила, что вакцина от вирусного гепатита А есть только в Винницкой области.

Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также мы писали, что в Тернопольской области зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло 3 ноября.

Добавим, в Волынской области тоже зафиксировали случай вирусного гепатита А. Человек, который обратился с таким заболеванием, проживает в Луцкой общине.

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