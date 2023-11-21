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У Київській області зафіксували випадок захворювання на гепатит А

21 листопада 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області зафіксували випадок захворювання на гепатит А
Лікар допомагає пацієнту в лікарні. Фото: МОЗ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Броварах Київської області зафіксували випадок захворювання на вірусний гепатит А. Наразі підозрюють контактно-побутовий шлях інфікування.

Про це під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, передає "Трибуна — Бровари".

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Вірусний гепатит А у Київській області

Захворіла працівниця Київського обласного спортивного коледжу. Левченко розповіла, що, ймовірно, зараження сталося контактно-побутовим шляхом. За її словами, шлях інфікування через харчові продукти і воду виключили.

У коледжі тривають протиепідемічні заходи, наразі навчальний заклад на карантині. 

До того ж стало відомо, що у групу ризику увійшли 84 людини, які контактували з хворою. За їхнім станом слідкуватимуть протягом 35 днів. Формується виїзна бригада медиків, яка візьме аналізи у дітей.

Левченко нагадала, що вакцина від вірусного гепатиту А є лише у Вінницькій області.

Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також ми писали, що у Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А. Це сталося 3 листопада.

Додамо, у Волинській області теж зафіксували випадок вірусного гепатиту А. Людина, яка звернулася з таким захворюванням, проживає у Луцькій громаді.

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