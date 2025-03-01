Ночной удар дронов по Киевской области 1 марта — что известно

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

В ночь на 1 марта российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Киевской области. Силы противовоздушной обороны обезвредили вражеские цели, однако в результате падения обломков в нескольких районах зафиксировано повреждение жилых домов.

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

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По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, а объекты критической инфраструктуры не получили повреждений.

В Обуховском районе обломки сбитых дронов повредили пять частных домов. Там выбиты окна, частично разрушены крыши и повреждены стены.

Пострадавший дом. Фото: Нацполиция

В Бучанском и Бориспольском районах зафиксировано повреждение еще двух жилых домов. В результате ударной волны и осколков выбиты окна, разрушены двери, частично повреждена кровля и фасады зданий.

На местах работают спасатели и коммунальные службы, которые фиксируют последствия атаки и ликвидируют повреждения. Владельцам пострадавших домов будет оказана необходимая помощь.

Напомним, в Киеве и по области в ночь на 1 марта раздавались мощные взрывы.

Также в Харькове был массовый налет вражеских беспилотников — в городе есть значительные разрушения.