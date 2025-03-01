Нічний удар дронів по Київщині 1 березня — що відомо

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

У ніч проти 1 березня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Київській області. Сили протиповітряної оборони знешкодили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків у кількох районах зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

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За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає, а об’єкти критичної інфраструктури не зазнали ушкоджень.

В Обухівському районі уламки збитих дронів пошкодили п’ять приватних будинків. Там вибиті вікна, частково зруйновані дахи та пошкоджені стіни.

Постраждалий будинок. Фото: Нацполіція

У Бучанському та Бориспільському районах зафіксовано пошкодження ще двох житлових будинків. Внаслідок ударної хвилі та уламків вибиті вікна, зруйновані двері, частково пошкоджено покрівлю та фасади будівель.

На місцях працюють рятувальники та комунальні служби, які фіксують наслідки атаки та ліквідують пошкодження. Власникам постраждалих будинків буде надана необхідна допомога.

Нагадаємо, у Києві та по області в ніч проти 1 березня лунали потужні вибухи.

Також у Харкові був масовий наліт ворожих безпілотників — у місті є значні руйнування.