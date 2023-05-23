В Киевской области появится большое количество войск: власть успокоила население

Украинская армия. Фото: ВСУ

В Киеве и Киевской области пройдут военные учения. Поэтому в столичном регионе можно будет увидеть большое количество как военнослужащих, так и тяжелой техники.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своем Telegram-канале.

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Войска в столичном регионе

Сегодня и в ближайшие дни жители Киева и Киевской области могут увидеть в регионе большого количества войск как личного состава, так и тяжелой военной техники.

Военное командование успокоило жителей региона — это не связано с возможными боевыми действиями Киевской области.

Военные учения

Дело в том, что с 23 по 25 мая в столице и области пройдут военные учения.

В учениях примут участие силы и средства обороны Киева.

"Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", — пояснили в Сухопутных войсках.

Так что никакой военной угрозы столичному региону нет.

Вместе с тем военные обратились к гражданскому населению с призывом: "Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава" .

Напомним, несколько дней назад в Каннах показали фильм о прошлогодней оккупации Киевской области.