У Київській області з'явиться велика кількість військ: влада заспокоїла населення

Українська армія. Фото: ЗСУ

У Києві та Київській області пройдуть військові навчання. Через це у столичному регіону можна буде побачити велику кількість як військовослужбовців, так і важкої техніки.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ на своєму Telegram-каналі.

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Війська в столичному регіоні

Сьогодні і у найближчі дні мешканці Києва та Київській області можуть побачити в регіоні великої кількості військ, як особового складу, так і важкої військової техніки.

Військове командування заспокоїло мешканців регіону — це не пов’язано із можливими бойовими діями на Київщині.

Військові навчання

Справа в тому, що з 23 по 25 травня у столиці та області відбудуться військові навчання.

У навчаннях братимуть участь сили та засоби оборони Києва.

"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", — пояснили у Сухопутних військах.

Тож жодної військової загрози столичному регіону немає.

Разом з тим, військові звернулися до цивільного населення із закликом: "Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу".

Нагадаємо, кілька днів тому у Каннах показали фільм про минулорічну окупацію Київської області.