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В Киевской области снова взрывы — охота ПВО

19 ноября 2023 01:19
обновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября — охота ПВО
Дым поднимается ночью после взрыва. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 19 ноября, повторно слышат местные жители. Вероятно, происходит сбивание вражеских БпЛА, которые до сих пор терроризируют мирные области. Воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщают местные паблики.

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Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября

Обновлено 01:22. Местные паблики пишут о сбитии в Киевской области. Таким образом, взрывы не прекращаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Инсайдер Киев"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Инсайдер Киев"

Обновлено 01:23. Местные паблики сообщают об успешной работе ПВО, однако нужно ждать официальной информации от КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем воздушная тревога до сих пор сохраняется в четырех областях, а именно:

  • Киевской и Киеве,
  • Черкасской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Угроза продолжалась более трех часов.

Также мы писали, что в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.

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