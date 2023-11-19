Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября — охота ПВО

Дым поднимается ночью после взрыва. Фото: росСМИ

Взрывы в Киевской области сейчас, 19 ноября, повторно слышат местные жители. Вероятно, происходит сбивание вражеских БпЛА, которые до сих пор терроризируют мирные области. Воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября

Обновлено 01:22. Местные паблики пишут о сбитии в Киевской области. Таким образом, взрывы не прекращаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Инсайдер Киев"

Обновлено 01:23. Местные паблики сообщают об успешной работе ПВО, однако нужно ждать официальной информации от КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем воздушная тревога до сих пор сохраняется в четырех областях, а именно:

Киевской и Киеве,

Черкасской,

Винницкой,

Хмельницкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Угроза продолжалась более трех часов.

Также мы писали, что в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.