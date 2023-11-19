Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября — охота ПВО

В Киевской области снова взрывы — охота ПВО
Взрывы в Киевской области сейчас, 19 ноября, повторно слышат местные жители. Вероятно, происходит сбивание вражеских БпЛА, которые до сих пор терроризируют мирные области. Воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Об этом сообщают местные паблики.
Повторные взрывы в Киевской области сейчас 19 ноября
Обновлено 01:22. Местные паблики пишут о сбитии в Киевской области. Таким образом, взрывы не прекращаются.
Обновлено 01:23. Местные паблики сообщают об успешной работе ПВО, однако нужно ждать официальной информации от КГВА.
Тем временем воздушная тревога до сих пор сохраняется в четырех областях, а именно:
- Киевской и Киеве,
- Черкасской,
- Винницкой,
- Хмельницкой.
Напомним, что воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Угроза продолжалась более трех часов.
Также мы писали, что в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.
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