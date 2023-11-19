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У Київській області знову вибухи — полювання ППО

19 листопада 2023 01:19
оновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Київській області зараз 19 листопада — полювання ППО
Дим підіймається вночі після вибуху. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 19 листопада, повторно чують місцеві жителі. Ймовірно відбувається збиття ворожих БпЛА, які досі тероризують мирні області. Повітряна тривога продовжується в Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про це повідомляють місцеві пабліки

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Повторні вибухи в Київській області зараз 19 листопада

Оновлено 01:22. Місцеві пабліки пишуть про збиття в Київській області. Таким чином вибухи не припиняються.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Інсайдер Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Інсайдер Київ"

Оновлено 01:23. Місцеві пабліки повідомляють про успішну роботу ППО, однак потрібно чекати офіційної інформації від КМВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Тим часом повітряна тривога досі зберігається в чотирьох областях, а саме:

  • Київській та Києві,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряну тривогу оголошували в Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та інших областях. Загроза тривала вже понад три години.

Також ми писали, що в Києві та області лунали вибухи, які були результатом роботи сил ППО.

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