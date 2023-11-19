Повторні вибухи в Київській області зараз 19 листопада — полювання ППО

У Київській області знову вибухи — полювання ППО
Вибухи в Київській області зараз, 19 листопада, повторно чують місцеві жителі. Ймовірно відбувається збиття ворожих БпЛА, які досі тероризують мирні області. Повітряна тривога продовжується в Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Повторні вибухи в Київській області зараз 19 листопада
Оновлено 01:22. Місцеві пабліки пишуть про збиття в Київській області. Таким чином вибухи не припиняються.
Оновлено 01:23. Місцеві пабліки повідомляють про успішну роботу ППО, однак потрібно чекати офіційної інформації від КМВА.
Тим часом повітряна тривога досі зберігається в чотирьох областях, а саме:
- Київській та Києві,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій.
Нагадаємо, що повітряну тривогу оголошували в Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та інших областях. Загроза тривала вже понад три години.
Також ми писали, що в Києві та області лунали вибухи, які були результатом роботи сил ППО.
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