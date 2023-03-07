В Киевской области возросло количество больных на COVID-19: детали

В течение прошлой недели прививки сделали 1 414 человек

В Киевской области резко возросло количество больных на COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировано 726 случаев.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

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"По состоянию на 7 марта в больницы региона госпитализированы 248 больных. Из них 189 — с подтвержденным диагнозом коронавирус, 59 — с подозрением на COVID-19", — говорится в сообщении.

В течение прошлой недели прививки сделали 1414 человек. В КОГА сообщили, что больше всего вакцинировались первой бустерной дозой — 715 прививок. Вторую бустерную дозу получили 327 человек, первую дозу вакцины — 172, вторую дозу — 200.

"Отмечаем, вакцинация — единственный действенный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни. В регионе функционируют 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок, а также работает 19 мобильных бригад", — добавили в КОДА.

Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости к концу февраля-марта COVID-19.

Также мы писали, что высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты подвергают сомнению данные Пекина.

Добавим, с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных, произошла ли утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой мерой уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.