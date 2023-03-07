У Київській області зросла кількість хворих на COVID-19: деталі

Протягом минулого тижня щеплення зробили 1 414 осіб

У Київській області різко зросла кількість хворих на COVID-19. Протягом минулого тижня було зафіксовано 726 випадків.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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"Станом на 7 березня в лікарні регіону госпіталізовано 248 хворих. Із них 189 — із підтвердженим діагнозом коронавірус, 59 — із підозрою на COVID-19", — йдеться в повідомленні.

Протягом минулого тижня щеплення зробили 1 414 осіб. У КОДА повідомили, що найбільше вакцинувалися першою бустерною дозою — 715 щеплень. Другу бустерну дозу отримали 327 людей, першу дозу вакцини — 172, другу дозу — 200.

"Наголошуємо, вакцинація — єдиний дієвий спосіб захиститися від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. У регіоні наразі функціонують 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працює 19 мобільних бригад", — додали в КОДА.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності на кінець лютого-березень COVID-19.

Також ми писали, що вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони стверджують, що рівень смертності найнижчий у світі, хоча експерти ставлять під сумнів дані Пекіна.

Додамо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.