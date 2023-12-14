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В Киевской ОВА сообщили детали ракетной атаки

14 декабря 2023 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской ОВА сообщили детали ракетной атаки
Ракета в небе. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Днем 14 декабря в Киевской области четырежды объявляли воздушную тревогу. Враг продолжает атаковать ракетами Киев и область.

Об этом сообщили в ОВА.

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Отмечается, что в результате ракетной атаки не было попаданий в объекты гражданской инфраструктуры.

Также не зафиксировано падение отломков от сбитых целей, информация проверяется.

Как известно, обошлось без пострадавших.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до тех пор, пока опасность продолжается.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, что днем 14 декабря в Украине третий раз объявили воздушную тревогу. Зафиксирован взлет шести бортов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также мы писали, что во время воздушной тревоги в Киеве раздался мощный взрыв. Ранее Воздушные Силы предупреждали о пуске ракет "Кинжал" в направлении столицы.

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