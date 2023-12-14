У Київській ОВА повідомили деталі ракетної атаки

Ракета в небі. Фото: соцмережі

Вдень 14 грудня на Київщині чотири рази оголошували повітряну тривогу. Ворог продовжує атакувати ракетами Київ та область.

Про це повідомили в ОВА.

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Зазначається, що внаслідок ракетної атаки не було влучань в об’єкти цивільної інфраструктури.

Також не зафіксовано падіння уламків від збитих цілей, інформація перевіряється.

Як відомо, обійшлося без постраждалих.

У ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека триває.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що вдень 14 грудня в Україні втретє оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано зліт шести бортів МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також ми писали, що під час повітряної тривоги у Києві пролунав потужний вибух. Раніше Повітряні Сили попереджали про пуск ракет "Кинджал" у напрямку столиці.