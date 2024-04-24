В Киевской ОВА рассказали, будет ли комендантский час действовать на Пасху

Люди стоят под храмом на Пасху. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в Пасхальную ночь на территории региона будет действовать комендантский час. Он призвал правоохранителей обеспечить безопасность во время богослужений.

Об этом пишет пресс-служба ОВА в среду, 24 апреля.

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Богослужение на Пасху

"Несмотря на сложную ситуацию в безопасности должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительна. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными", — сказал Кравченко.

Он призвал представителей церквей оперативно и максимально широко проинформировать людей о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Известно, что в Пасхальную ночь с 4 мая на 5 мая комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00.

В ОВА подчеркнули, что передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. А храмы можно посетить по завершении комендантского часа.

Заседание ОВА. Фото: Киевская ОВА

"Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти до ближайшего укрытия", — отметил Кравченко.

Он добавил, что в случае поступления информации о возможных провокациях следует не медлить и сразу обращаться к правоохранителям.

Ранее мы писали, что стоимость пасхальной корзины в 2024 году, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", выросла до 1652,05 грн, или на 12,9%.

Кроме того, рассказывали, будет ли в украинцев дополнительный выходной день в мае на Пасху в этом году.