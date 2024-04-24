У Київській ОВА розповіли, чи діятиме комендантська година у Великдень

Люди стоять під храмом на Великдень. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що у Великодню ніч на території регіону діятиме комендантська година. Він закликав правоохоронців забезпечити безпеку під час богослужінь.

Про це пише пресслужба ОВА у середу, 24 квітня.

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Богослужіння на Великдень

"Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними", — сказав Кравченко.

Він закликав представників церков оперативно та максимально широко поінформувати людей про необхідність дотримання всіх безпекових заходів. Відомо, що у Великодню ніч з 4 травня на 5 травня комендантська година в Київській області діятиме без змін — з 00:00 до 5:00.

В ОВА наголосили, що пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. А храми можна відвідати після завершення комендантської години.

Засідання ОВА. Фото: Київська ОВА

"Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття", — зауважив Кравченко.

Він додав, що у разі надходження інформації про можливі провокації варто не зволікати і одразу звертатися до правоохоронців.

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