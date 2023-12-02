В Киевской военной администрации рассказали детали ликвидации последствий непогоды в столице

Ликвидация последствий непогоды в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве после осадков и морозов активно идут работы по устранению последствий непогоды. Для этого мобилизовано более 320 единиц специализированной техники и около 70 бригад (свыше 500 работников), занимающихся ручной очисткой.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Ликвидация последствий непогоды в Киеве

Сообщается, что в процессе очистки мостов, улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта используются средства для борьбы с гололедом.

Также в КГВА указали, что на утро 2 декабря сложные погодные условия не привели к каким-либо экстренным ситуациям в городе, обстановка находится под контролем. Все жизненно важные системы города функционируют в обычном режиме, обеспечивая комфортные условия для жителей:

нет проблем с электроснабжением, электроэнергия поставляется без ограничений;

общественный транспорт следует по расписанию;

дорожное движение в городе осуществляется без особых препятствий;

организованы пункты для обогрева.

Сообщение о ликвидации последствий непогоды в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, что из-за непогоды в Украине без света остаются 66 населенных пунктов. Больше всего из них — в Закарпатской, Сумской и Одесской областях. В настоящее время энергетики работают в интенсивном режиме.