У Київській військовій адміністрації розповіли деталі ліквідації наслідків негоди у столиці
У Києві після опадів та морозів активно йдуть роботи з усунення наслідків негоди. Для цього мобілізовано понад 320 одиниць спеціалізованої техніки та близько 70 бригад (понад 500 працівників), які займаються ручним очищенням.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Ліквідація наслідків негоди у Києві
Повідомляється, що в процесі очищення мостів, вулиць, тротуарів та зупинок громадського транспорту використовуються засоби для боротьби з ожеледицею.
Також у КМВА вказали, що на ранок 2 грудня складні погодні умови не призвели до будь-яких екстрених ситуацій у місті, ситуація знаходиться під контролем. Усі життєво важливі системи міста функціонують у звичайному режимі, забезпечуючи комфортні умови для мешканців:
- немає проблем з електропостачанням, електроенергія постачається без обмежень;
- громадський транспорт слідує за розкладом;
- дорожній рух у місті здійснюється без особливих перешкод;
- організовано пункти для обігріву.
Нагадаємо, що через негоду в Україні без світла залишаються 66 населених пунктів. Найбільше з них – у Закарпатській, Сумській та Одеській областях. Нині енергетики працюють в інтенсивному режимі.
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