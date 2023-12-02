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У Київській військовій адміністрації розповіли деталі ліквідації наслідків негоди у столиці

2 грудня 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Київській військовій адміністрації розповіли деталі ліквідації наслідків негоди у столиці
Ліквідація наслідків негоди у Києві. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві після опадів та морозів активно йдуть роботи з усунення наслідків негоди. Для цього мобілізовано понад 320 одиниць спеціалізованої техніки та близько 70 бригад (понад 500 працівників), які займаються ручним очищенням.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Повідомляється, що в процесі очищення мостів, вулиць, тротуарів та зупинок громадського транспорту використовуються засоби для боротьби з ожеледицею.

Також у КМВА вказали, що на ранок 2 грудня складні погодні умови не призвели до будь-яких екстрених ситуацій у місті, ситуація знаходиться під контролем. Усі життєво важливі системи міста функціонують у звичайному режимі, забезпечуючи комфортні умови для мешканців:

  • немає проблем з електропостачанням, електроенергія постачається без обмежень;
  • громадський транспорт слідує за розкладом;
  • дорожній рух у місті здійснюється без особливих перешкод;
  • організовано пункти для обігріву.
Київ
Повідомлення про ліквідацію наслідків негоди у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, що через негоду в Україні без світла залишаються 66 населених пунктів. Найбільше з них – у Закарпатській, Сумській та Одеській областях. Нині енергетики працюють в інтенсивному режимі.

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