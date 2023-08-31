В киевских школах могут ввести обучение во вторую смену

Школьники за партами. Фото: Google.com

Грядет новый учебный год в Украине, в частности, и в столице. Следовательно, если укрытие в учебном заведении не сможет вместить всех учащихся — обучение должно быть организовано в несколько смен.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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В КМВА также добавляют, что дистанционно будут работать только несколько столичных школ, не имеющих собственного укрытия и ни одного альтернативного рядом.

"Если укрытие образовательного учреждения не может одновременно вместить всех учащихся — обучение должно быть организовано в несколько изменений. Сооружения гражданской защиты школ и садов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей", — сказал Сергей Попко.

Киевлян просят относиться с пониманием

"Поэтому прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант. Конечно, если второго варианта нет — ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должны быть в безопасном месте", — заявили в КГВА.

Напомним, ранее мы писали, что родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с 1 сентября. В этом году — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

В Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 имени Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.

Также в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.